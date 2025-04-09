Повідомлення в Резерв+ — чи треба громадянину з відстрочкою відвідувати ТЦК

Відстрочка і повідомлення в "Резерв+" — чи треба йти в ТЦК
Якщо військовозобов’язаний громадянин, який оформив відстрочку, отримав повідомлення про порушення правил військового обліку в "Резерв+", він має відвідати територіальний центр комплектування. За певних умов його навіть можуть відправити на військово-лікарську комісію.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Чи потрібно відвідати ТЦК
Якщо у громадянина, який оформив відстрочку, у застосунку "Резерв+" з’явилися повідомлення про порушення військового обліку, він має відвідати територіальний центр комплектування.
"Треба розібратися, на підставі чого у Вас взагалі є порушення. Можливо у Вас була повістка, можливо Ви не повідомили ТЦК про щось і так далі", — підкреслив адвокат В’ячеслав Кирда.
Причин, додав юрист, може бути багато.
Чи направлять громадянина з відстрочкою на ВЛК
Щодо можливого проходження у такій ситуації військово-лікарської комісії, то, як зазначив адвокат Юрій Айвазян, тут все однозначно.
"Відповідно до пункту 63 Постанови КМУ №560 військовозобов'язані під час діючої відстрочки на ВЛК не направляються", — наголосив юрист.
Разом з тим, додав юрист Владислав Дерій, є один варіант, коли такого громадянина можуть направити на військово-лікарську комісію.
"Якщо Ви плануєте оформляти паперовий військово-обліковий документ, то на ВЛК направлять", — підкреслив Дерій.
Якщо ж паперовий ВОД у громадянина з відстрочкою уже є, то на військово-лікарську комісію його не мають права відправляти.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо відстрочка не відображається у "Резерв+".
Додамо, ми повідомляли про те, у кого саме є проблеми з відстрочкою у застосунку "Резерв+".
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