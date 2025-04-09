Уведомление в Резерв+ — надо ли гражданину с отсрочкой посещать ТЦК

Гражданин оформляет документы в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Если военнообязанный гражданин, оформивший отсрочку, получил сообщение о нарушении правил воинского учета в "Резерв+", он должен посетить территориальный центр комплектования. При определенных условиях его даже могут отправить на военно-врачебную комиссию.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Нужно ли посетить ТЦК

Если у гражданина, который оформил отсрочку, в приложении "Резерв+" появились сообщения о нарушении воинского учета, он должен посетить территориальный центр комплектования.

"Надо разобраться, на основании чего у Вас вообще есть нарушения. Возможно у Вас была повестка, возможно Вы не сообщили ТЦК о чем-то и так далее", — подчеркнул адвокат Вячеслав Кирда.

Причин, добавил юрист, может быть много.

Направят ли гражданина с отсрочкой на ВВК

Что касается возможного прохождения в такой ситуации военно-врачебной комиссии, то, как отметил адвокат Юрий Айвазян, здесь все однозначно.

"В соответствии с пунктом 63 Постановления КМУ №560 военнообязанные во время действующей отсрочки на ВВК не направляются", — отметил юрист.

Вместе с тем, добавил юрист Владислав Дерий, есть один вариант, когда такого гражданина могут направить на военно-врачебную комиссию.

"Если Вы планируете оформлять бумажный военно-учетный документ, то на ВВК направят", — подчеркнул Дерий.

Если же бумажный ВУД у гражданина с отсрочкой уже есть, то на военно-врачебную комиссию его не имеют права отправлять.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если отсрочка не отображается в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, у кого именно есть проблемы с отсрочкой в приложении "Резерв+".