Відстрочка для вчителів онлайн — як працює в Резерв+ без звернення до ТЦК

В Україні запроваджено автоматичне продовження відстрочки від мобілізації для педагогічних працівників. Відтепер учителям не потрібно особисто звертатися до ТЦК — підтвердження здійснюється онлайн через систему АІКОМ-2 та мобільний застосунок "Резерв+".

Новий механізм діє з 1 листопада 2025 року. У цей період директори закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) мають змогу самостійно підтвердити відстрочку своїх працівників без подання додаткових документів до територіальних центрів комплектування.

Як працює автоматичне продовження відстрочки

У кабінетах директорів, які користуються системою АІКОМ-2, з’явився новий процес — "Підтвердження умов відстрочки педагогічного працівника".

Керівник закладу освіти має:

переконатися, що картка працівника в системі заповнена правильно (з РНОКПП або паспортними даними);

зазначити тип залучення "повне залучення";

підписати оновлену інформацію кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Після цього дані автоматично передаються до Міністерства оборони — без участі ТЦК чи подання додаткових заяв.

Встановити позначку може лише директор закладу або опорного навчального закладу, але не адміністратор чи керівник філії.

Хто має право на автоматичну відстрочку серед педагогів

Відповідно до оновленого порядку, право на автоматичне продовження відстрочки мають ті освітяни, які:

є педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти;

працюють за основним місцем роботи;

мають педагогічне навантаження не менше ніж 0,75 ставки.

Що змінюється для педагогів

Тепер учителі не повинні особисто відвідувати ТЦК для подовження дії відстрочки — уся процедура відбувається в електронному форматі. Сповіщення надходитимуть через застосунок "Резерв+", а оновлення статусу здійсниться безпосередньо через систему АІКОМ.

Нагадаємо, вже з 1 листопада в ТЦК та СП не можна подати заяву на відстрочку. Звільнення від мобілізації можна оформити в застосунку "Резерв+" або в місцевих центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).

