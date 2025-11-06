Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отсрочка для учителей — как получить без визита в ТЦК

Отсрочка для учителей — как получить без визита в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 06:30
обновлено: 06:44
Отсрочка для учителей онлайн — как работает в Резерв+ без обращения в ТЦК
Учитель объясняет урок. Фото: УНИАН

В Украине введено автоматическое продление отсрочки от мобилизации для педагогических работников. Отныне учителям не нужно лично обращаться в ТЦК — подтверждение осуществляется онлайн через систему АИКОМ-2 и мобильное приложение "Резерв+".

Об этом сообщили на Facebook-странице AIKOM 2.

Реклама
Читайте также:

Как учителям продлить срок отсрочки без визита в ТЦК

Новый механизм действует с 1 ноября 2025 года. В этот период директора учреждений общего среднего образования (ЗЗСО) могут самостоятельно подтвердить отсрочку своих работников без представления дополнительных документов в территориальные центры комплектования.

Как работает автоматическое продление отсрочки

В кабинетах директоров, которые пользуются системой АІКОМ-2, появился новый процесс - "Подтверждение условий отсрочки педагогического работника".

Руководитель заведения образования должен:

убедиться, что карточка работника в системе заполнена правильно (с РНУКПН или паспортными данными);

  • указать тип привлечения "полное привлечение";
  • подписать обновленную информацию квалифицированной электронной подписью (КЭП).

После этого данные автоматически передаются в Министерство обороны - без участия ТЦК или подачи дополнительных заявлений.

Установить отметку может только директор заведения или опорного учебного заведения, но не администратор или руководитель филиала.

Кто имеет право на автоматическую отсрочку среди педагогов

Согласно обновленному порядку, право на автоматическое продление отсрочки имеют те педагоги, которые:

  • являются педагогическими работниками учреждений общего среднего образования;
  • работают по основному месту работы;
  • имеют педагогическую нагрузку не менее 0,75 ставки.

Что меняется для педагогов

Теперь учителя не должны лично посещать ТЦК для продления действия отсрочки — вся процедура происходит в электронном формате. Оповещения будут поступать через приложение "Резерв+", а обновление статуса осуществится непосредственно через систему АИКОМ.

Напомним, уже с 1 ноября в ТЦК и СП нельзя подать заявление на отсрочку. Освобождение от мобилизации можно оформить в приложении "Резерв+" или в местных центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Также читайте, как влияет нарушение правил воинского учета на тех граждан, которые выехали за границу.

учителя документы отсрочка ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации