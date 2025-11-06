Отсрочка для учителей онлайн — как работает в Резерв+ без обращения в ТЦК

Учитель объясняет урок. Фото: УНИАН

В Украине введено автоматическое продление отсрочки от мобилизации для педагогических работников. Отныне учителям не нужно лично обращаться в ТЦК — подтверждение осуществляется онлайн через систему АИКОМ-2 и мобильное приложение "Резерв+".

Об этом сообщили на Facebook-странице AIKOM 2.

Как учителям продлить срок отсрочки без визита в ТЦК

Новый механизм действует с 1 ноября 2025 года. В этот период директора учреждений общего среднего образования (ЗЗСО) могут самостоятельно подтвердить отсрочку своих работников без представления дополнительных документов в территориальные центры комплектования.

Как работает автоматическое продление отсрочки

В кабинетах директоров, которые пользуются системой АІКОМ-2, появился новый процесс - "Подтверждение условий отсрочки педагогического работника".

Руководитель заведения образования должен:

убедиться, что карточка работника в системе заполнена правильно (с РНУКПН или паспортными данными);

указать тип привлечения "полное привлечение";

подписать обновленную информацию квалифицированной электронной подписью (КЭП).

После этого данные автоматически передаются в Министерство обороны - без участия ТЦК или подачи дополнительных заявлений.

Установить отметку может только директор заведения или опорного учебного заведения, но не администратор или руководитель филиала.

Кто имеет право на автоматическую отсрочку среди педагогов

Согласно обновленному порядку, право на автоматическое продление отсрочки имеют те педагоги, которые:

являются педагогическими работниками учреждений общего среднего образования;

работают по основному месту работы;

имеют педагогическую нагрузку не менее 0,75 ставки.

Что меняется для педагогов

Теперь учителя не должны лично посещать ТЦК для продления действия отсрочки — вся процедура происходит в электронном формате. Оповещения будут поступать через приложение "Резерв+", а обновление статуса осуществится непосредственно через систему АИКОМ.

Напомним, уже с 1 ноября в ТЦК и СП нельзя подать заявление на отсрочку. Освобождение от мобилизации можно оформить в приложении "Резерв+" или в местных центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

