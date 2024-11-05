Відстрочка для учителів — які документи мають право вимагати в ТЦК

Відстрочка для педагога — чи треба надавати диплом про освіту
Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації, педагоги мають надати до ТЦК заяву та довідку з навчального закладу. Вимагати у цієї категорії громадян диплом про освіту територіальні центри комплектування не мають права.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Диплом про освіту вимагати незаконно
У деяких ситуаціях, коли працівники освітньої сфери оформлюють відстрочку, територіальні центри вимагають з них диплом про освіту — що не відповідає зазначеному в законодавстві процесу.
"Абсолютно незаконна вимога", — так прокоментував вимогу ТЦК Владислав Дерій.
Юрист додав, що незаконну відмову у відстрочці через цю причину можна буде оскаржити у судовому порядку.
Які документи має надати педагог для відстрочки
Дерій нагадав, які саме документи мають надати до ТЦК педагоги, аби отримати відстрочку від мобілізації.
Це:
- заява про відстрочку;
- довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці;
- за умови роботи у вищому навчальному закладі, додатково надається диплом про науковий ступінь.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи впливає на відстрочку для педагогів дефіцитна військово-облікова спеціальність.
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