Відстрочка для учителів — які документи мають право вимагати в ТЦК

Учитель на уроці. Фото: hovorymo.live

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації, педагоги мають надати до ТЦК заяву та довідку з навчального закладу. Вимагати у цієї категорії громадян диплом про освіту територіальні центри комплектування не мають права.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Диплом про освіту вимагати незаконно

У деяких ситуаціях, коли працівники освітньої сфери оформлюють відстрочку, територіальні центри вимагають з них диплом про освіту — що не відповідає зазначеному в законодавстві процесу.

"Абсолютно незаконна вимога", — так прокоментував вимогу ТЦК Владислав Дерій.

Юрист додав, що незаконну відмову у відстрочці через цю причину можна буде оскаржити у судовому порядку.

Які документи має надати педагог для відстрочки

Дерій нагадав, які саме документи мають надати до ТЦК педагоги, аби отримати відстрочку від мобілізації.

Це:

заява про відстрочку;

довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці;

за умови роботи у вищому навчальному закладі, додатково надається диплом про науковий ступінь.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи впливає на відстрочку для педагогів дефіцитна військово-облікова спеціальність.

Також ми повідомляли, чи мають право на відстрочку тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл.