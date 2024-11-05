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Отсрочка для педагога — нужно ли давать диплом об образовании

5 ноября 2024 14:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для учителей – какие документы имеют право требовать в ТЦК
Учитель на уроке. Фото: hovorymo.live
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации, педагоги должны предоставить в ТЦК заявление и справку из учебного заведения. Требовать у этой категории граждан диплом об образовании территориальные центры комплектования не вправе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Диплом об образовании требовать незаконно

В некоторых ситуациях, когда работники образовательной сферы оформляют отсрочку, территориальные центры требуют диплом об образовании — что не соответствует указанному в законодательстве процессу.

"Абсолютно незаконное требование", — так прокомментировал требование ТЦК Владислав Дерий.

Юрист добавил, что незаконный отказ в отсрочке по этой причине можно будет обжаловать в судебном порядке.

Какие документы должен предоставить педагог для отсрочки

Дерий напомнил, какие документы должны предоставить в ТЦК педагоги, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Это:

  • заявление об отсрочке;
  • справка учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размере доли ставки при оплате труда;
  • при условии работы в высшем учебном заведении дополнительно предоставляется диплом о научной степени.

Напомним, мы ранее писали о том, влияет ли на отсрочку для педагогов дефицитная военно-учетная специальность.

Также мы сообщали, имеют ли право на отсрочку тренеры детско-юношеских спортивных школ.

ТЦК и СП отсрочка мобилизация образование учителя

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