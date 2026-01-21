Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відстрочка для опікуна — чи продовжить її ТЦК автоматично

Відстрочка для опікуна — чи продовжить її ТЦК автоматично

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 21:40
Відстрочка як опікуну автоматично - коли продовжують
Громадяни у ЦНАПі. Фото: cnap.dniprorada.gov.ua

Відстрочка від мобілізації, надана опікуну недієздатної особи, має бути продовжена у автоматичному режимі. Юристи пояснили, що робити військовозобов’язаному громадянину, якщо цього не сталося.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Опікун та відстрочка

До юристів звернувся громадянин, який має статус опікуна недієздатної особи.

Саме завдяки цьому статусу чоловік отримав відстрочку від мобілізації.

Громадянин поцікавився, чи продовжиться ця відстрочка, яка має термін завершення на початку лютого 2026 року, автоматично.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що теоретично це так і має статися.

"Відстрочка повинна продовжитись на наступні три місяці автоматично", — підкреслив юрист.

Якщо не відбулося автоматичного продовження відстрочки

Айвазян також прокоментував можливе не продовження відстрочки у автоматичному режимі,

"Якщо цього не станеться, то Вам прийдеться подавати заяву із підтверджувальними документами через ЦНАП", — наголосив адвокат.

До територіального центру комплектування звертатися у такій ситуації не потрібно, хоч саме ТЦК і ухвалює рішення про відстрочку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли опікун має право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливий виїзд опікуна за кордон під час особливого періоду.

ЦНАП мобілізація відстрочка ТЦК та СП опікун
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації