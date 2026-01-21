Відстрочка як опікуну автоматично - коли продовжують

Громадяни у ЦНАПі. Фото: cnap.dniprorada.gov.ua

Відстрочка від мобілізації, надана опікуну недієздатної особи, має бути продовжена у автоматичному режимі. Юристи пояснили, що робити військовозобов’язаному громадянину, якщо цього не сталося.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Опікун та відстрочка

До юристів звернувся громадянин, який має статус опікуна недієздатної особи.

Саме завдяки цьому статусу чоловік отримав відстрочку від мобілізації.

Громадянин поцікавився, чи продовжиться ця відстрочка, яка має термін завершення на початку лютого 2026 року, автоматично.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що теоретично це так і має статися.

"Відстрочка повинна продовжитись на наступні три місяці автоматично", — підкреслив юрист.

Якщо не відбулося автоматичного продовження відстрочки

Айвазян також прокоментував можливе не продовження відстрочки у автоматичному режимі,

"Якщо цього не станеться, то Вам прийдеться подавати заяву із підтверджувальними документами через ЦНАП", — наголосив адвокат.

До територіального центру комплектування звертатися у такій ситуації не потрібно, хоч саме ТЦК і ухвалює рішення про відстрочку.

