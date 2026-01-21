Отсрочка как опекуну автоматически - когда продлевают

Отсрочка для опекуна — продлит ли ее ТЦК автоматически
Отсрочка от мобилизации, предоставленная опекуну недееспособного лица, должна быть продлена в автоматическом режиме. Юристы объяснили, что делать военнообязанному гражданину, если этого не произошло.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Опекун и отсрочка
К юристам обратился гражданин, который имеет статус опекуна недееспособного лица.
Именно благодаря этому статусу мужчина получил отсрочку от мобилизации.
Гражданин поинтересовался, продолжится ли эта отсрочка, которая имеет срок завершения в начале февраля 2026 года, автоматически.
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что теоретически это так и должно произойти.
"Отсрочка должна продолжиться на следующие три месяца автоматически", — подчеркнул юрист.
Если не произошло автоматического продления отсрочки
Айвазян также прокомментировал возможное не продление отсрочки в автоматическом режиме,
"Если этого не произойдет, то Вам придется подавать заявление с подтверждающими документами через ЦПАУ", — отметил адвокат.
В территориальный центр комплектования обращаться в такой ситуации не нужно, хотя именно ТЦК и принимает решение об отсрочке.
