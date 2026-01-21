Видео
Главная ТЦК Отсрочка для опекуна — продлит ли ее ТЦК автоматически

Отсрочка для опекуна — продлит ли ее ТЦК автоматически

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 21:40
Отсрочка как опекуну автоматически - когда продлевают
Граждане в ЦПАУ. Фото: cnap.dniprorada.gov.ua

Отсрочка от мобилизации, предоставленная опекуну недееспособного лица, должна быть продлена в автоматическом режиме. Юристы объяснили, что делать военнообязанному гражданину, если этого не произошло.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Опекун и отсрочка

К юристам обратился гражданин, который имеет статус опекуна недееспособного лица.

Именно благодаря этому статусу мужчина получил отсрочку от мобилизации.

Гражданин поинтересовался, продолжится ли эта отсрочка, которая имеет срок завершения в начале февраля 2026 года, автоматически.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что теоретически это так и должно произойти.

"Отсрочка должна продолжиться на следующие три месяца автоматически", — подчеркнул юрист.

Если не произошло автоматического продления отсрочки

Айвазян также прокомментировал возможное не продление отсрочки в автоматическом режиме,

"Если этого не произойдет, то Вам придется подавать заявление с подтверждающими документами через ЦПАУ", — отметил адвокат.

В территориальный центр комплектования обращаться в такой ситуации не нужно, хотя именно ТЦК и принимает решение об отсрочке.

Напомним, мы ранее писали о том, когда опекун имеет право на отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, возможен ли выезд опекуна за границу во время особого периода.

