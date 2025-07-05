Відстрочка для інтерна до 25 років - чи можна оформити відстрочку

Інтерни на занятті. Фото: Центр післядипломної медичної освіти

Лікарі-інтерни мають право на відстрочку від мобілізації. Але до досягнення 25-річного віку оформити відстрочку неможливо, звертатися до ТЦК можна уже на наступний день після того, як громадянину виповниться 25 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Студенти медичних вищих навчальних закладів, зокрема, й інтерни, мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся лікар-інтерн, який поцікавився, чи мали право у ТЦК відмовити йому у відстрочці, якщо йому ще не виповнилося 25 років.

"В ТЦК вчинили щодо Вас по закону. Право на відстрочку Ви матимете наступного дня після виповнення 25 років", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Коли треба йти в ТЦК — і чи можна обійтись без візиту

Отже, оформити відстрочку інтерн зможе тільки тоді, коли йому виповниться 25 років, не раніше.

При цьому, додав адвокат, це можна буде зробити без безпосереднього візиту до територіального центру комплектування.

"Оформити Ви її можете через "Резерв+", тож до ТЦК ходити не прийдеться", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого із українських громадян відправлять на військово-лікарську комісію попри наявну відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати громадянина, питання якого про відстрочку розглядається у ТЦК.