Отсрочка для интерна до 25 лет - можно ли оформить отсрочку для интерна до 25 лет

Интерны на занятии. Фото: Центр последипломного медицинского образования

Врачи-интерны имеют право на отсрочку от мобилизации. Но до достижения 25-летнего возраста оформить отсрочку невозможно, обращаться в ТЦК можно уже на следующий день после того, как гражданину исполнится 25 лет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Студенты медицинских высших учебных заведений, в том числе и интерны, имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился врач-интерн, который поинтересовался, имели ли право в ТЦК отказать ему в отсрочке, если ему еще не исполнилось 25 лет.

"В ТЦК поступили в отношении Вас по закону. Право на отсрочку Вы будете иметь на следующий день после исполнения 25 лет", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Когда надо идти в ТЦК — и можно ли обойтись без визита

Следовательно, оформить отсрочку интерн сможет только тогда, когда ему исполнится 25 лет, не раньше.

При этом, добавил адвокат, это можно будет сделать без непосредственного визита в территориальный центр комплектования.

"Оформить Вы ее можете через "Резерв+", так что в ТЦК ходить не придется", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из украинских граждан отправят на военно-врачебную комиссию несмотря на имеющуюся отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизовать гражданина, вопрос которого об отсрочке рассматривается в ТЦК.