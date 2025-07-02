ВЛК під час відстрочки - хто має пройти військово-лікарську комісію

Військово-лікарська комісія. Фото: mil.in.ua

Наявність відстрочки від мобілізації звільняє військовозобов’язаного громадянина від проходження військово-лікарської комісії. Але існує кілька винятків, коли така особа все ж мусить проходити ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка і ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку та процесу загальної мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його відправити на ВЛК під час дії відстрочки від мобілізації.

"Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Винятки, коли все ж треба пройти комісію

Разом з тим, додав Дерій, існують випадки, коли навіть за наявності діючої відстрочки громадянин може бути відправлений на військово-лікарську комісію.

Це відбувається у випадках, коли військовозобов’язаний громадянин:

приймається на військову службу за контрактом;

був визнаний обмежено придатним та не проходив повторний медичний огляд з метою визначення його придатності до військової служби (якщо громадянин визнаний в установленому порядку особами з інвалідністю, то навіть в такому випадку не пошлють на ВЛК);

самостійно виявив бажання пройти медичний огляд.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, хто має надсилати результати військово-лікарської комісії до територіального центру комплектування.