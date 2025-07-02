ВЛК під час відстрочки - хто має пройти військово-лікарську комісію

Діюча відстрочка — кого ТЦК все ж відправить на ВЛК
Наявність відстрочки від мобілізації звільняє військовозобов’язаного громадянина від проходження військово-лікарської комісії. Але існує кілька винятків, коли така особа все ж мусить проходити ВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Відстрочка і ВЛК
Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку та процесу загальної мобілізації.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його відправити на ВЛК під час дії відстрочки від мобілізації.
"Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.
Винятки, коли все ж треба пройти комісію
Разом з тим, додав Дерій, існують випадки, коли навіть за наявності діючої відстрочки громадянин може бути відправлений на військово-лікарську комісію.
Це відбувається у випадках, коли військовозобов’язаний громадянин:
- приймається на військову службу за контрактом;
- був визнаний обмежено придатним та не проходив повторний медичний огляд з метою визначення його придатності до військової служби (якщо громадянин визнаний в установленому порядку особами з інвалідністю, то навіть в такому випадку не пошлють на ВЛК);
- самостійно виявив бажання пройти медичний огляд.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.
Додамо, ми повідомляли про те, хто має надсилати результати військово-лікарської комісії до територіального центру комплектування.
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