ВВК во время отсрочки - кто должен пройти военно-врачебную комиссию

Действующая отсрочка — кого ТЦК все же отправит на ВВК
Наличие отсрочки от мобилизации освобождает военнообязанного гражданина от прохождения военно-врачебной комиссии. Но существует несколько исключений, когда такое лицо все же должно проходить ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Отсрочка и ВВК
Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета и процесса общей мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его отправить на ВВК во время действия отсрочки от мобилизации.
"Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период не завершился, на медицинский осмотр не направляются", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Исключения, когда все же надо пройти комиссию
Вместе с тем, добавил Дерий, существуют случаи, когда даже при наличии действующей отсрочки гражданин может быть отправлен на военно-врачебную комиссию.
Это происходит в случаях, когда военнообязанный гражданин:
- принимается на военную службу по контракту;
- был признан ограниченно годным и не проходил повторный медицинский осмотр с целью определения его пригодности к военной службе (если гражданин признан в установленном порядке лицами с инвалидностью, то даже в таком случае не пошлют на ВВК);
- самостоятельно изъявил желание пройти медицинский осмотр.
Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.
Добавим, мы сообщали о том, кто должен отправлять результаты военно-врачебной комиссии в территориальный центр комплектования.
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