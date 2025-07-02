ВВК во время отсрочки - кто должен пройти военно-врачебную комиссию

Военно-врачебная комиссия. Фото: mil.in.ua

Наличие отсрочки от мобилизации освобождает военнообязанного гражданина от прохождения военно-врачебной комиссии. Но существует несколько исключений, когда такое лицо все же должно проходить ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка и ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета и процесса общей мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его отправить на ВВК во время действия отсрочки от мобилизации.

"Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период не завершился, на медицинский осмотр не направляются", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Исключения, когда все же надо пройти комиссию

Вместе с тем, добавил Дерий, существуют случаи, когда даже при наличии действующей отсрочки гражданин может быть отправлен на военно-врачебную комиссию.

Это происходит в случаях, когда военнообязанный гражданин:

принимается на военную службу по контракту;

был признан ограниченно годным и не проходил повторный медицинский осмотр с целью определения его пригодности к военной службе (если гражданин признан в установленном порядке лицами с инвалидностью, то даже в таком случае не пошлют на ВВК);

самостоятельно изъявил желание пройти медицинский осмотр.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, кто должен отправлять результаты военно-врачебной комиссии в территориальный центр комплектования.