Відстрочка для догляду за близьким родичем - чи впливають родичі за кордоном

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Оформлення відстрочки від мобілізації на підставі догляду за близьким родичем може бути заблоковане ТЦК через наявність інших родичів за кордоном. Але існує виняток, коли таких родичів не враховуватимуть під час оформлення відстрочки.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Відмова у відстрочці та суд

До юристів звернувся громадянин, який намагається оформити відстрочку від мобілізації на підставі догляду за матір’ю, яка має інвалідність першої групи.

При цьому, додав чоловік, у матері є ще одна дитина, донька, яка давно живе за кордоном.

Громадянин поцікавився, чи може він оформити відстрочку, зважаючи на те, що інших родичів на території України у його матері немає.

"Скоріш за все, ТЦК відмовить Вам у наданні відстрочки за пунктом 13 статті 23 ЗУ про мобілізацію, і доведеться вирішувати це питання в судовому порядку", — наголосив у відповіді військовозобов’язаному адвокат Юрій Айвазян.

Коли родичі за кордоном не мають значення

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, коли у такій ситуації громадянин все ж зможе отримати відстрочку.

"Ви матимете беззаперечно право на відстрочку на підставі пункту 9 ч.1 ст.23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", якщо мати має потребу у постійному догляді на підставі довідки МСЕК чи довідки ЛКК, чи рішення експертної команди. В такому випадку наявність інших родичів не грає ніякої ролі", — наголосив юрист.

Дерій додав, що у іншому варіанті, з утриманням матері, військовозобов’язаному громадянину справді доведеться іти до суду.

"Якщо ж мова йде про утримання матері та оформлення відстрочки на підставі пункту 13 ч.1 ст.23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", то наявність сестри може бути підставою для відмови, яку Ви можете оскаржити у судовому порядку", — визнав юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли ТЦК не має права відмовляти у відстрочці для догляду за близьким родичем військовозобов’язаного.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна офіційно працювати, маючи оформлену відстрочку для догляду.