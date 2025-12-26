Відстрочка від мобілізації - коли у відстрочці для догляду не мають права відмовляти

Чоловік і батько з інвалідністю. Фото: freepik.com

Якщо військовозобов’язаний громадянин надав до ТЦК усі потрібні документи для оформлення відстрочки, потрібної для догляду за батьком з інвалідністю, йому не мають відмовляти у цьому праві. ТЦК може перевірити у реєстрах можливу наявність інших родичів особи, над якою здійснюватиметься догляд.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Незаконна відмова у відстрочці

До юристів звернувся громадянин, який оформлював відстрочку для догляду за батьком, що має інвалідність другої групи.

Чоловік пояснив, що у ТЦК йому відмовили у відстрочці "у звʼязку з відсутністю інформації щодо відсутності інших невійськовозобовʼязаних осіб, які за законом мають утримувати особу з інвалідністю".

Громадянин поцікавився, чи законною є така відмова, якщо цих родичів батько військовозобов’язаного справді немає.

"Відмова абсолютно неправомірна, тому Ви можете її оскаржити в судовому порядку", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Юрист додав, що існує варіант, щоб батько оформив нотаріальну заяву про те, що, крім військовозобов'язаного сина, у нього інших дітей немає.

Чому ТЦК не мав права відмовляти

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив, що у такому випадку справді необхідно звертатися до адміністративного суду та оскаржувати відмову комісії з надання відстрочок.

Айвазян пояснив, чому територіальний центр комплектування не має права відмовляти у відстрочці у такій ситуації.

"ТЦК має доступ до всіх необхідних реєстрів, аби перевірити наявність в батька інших повнолітніх дітей та дружини", — запевнив адвокат.

Тому самому військовозобов’язаному не потрібно нічого доводити.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна офіційно працювати, маючи оформлену відстрочку для догляду.

Додамо, ми повідомляли про те, коли наявність інших родичів не впливають на можливість отримання відстрочки для догляду.