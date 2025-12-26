Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відстрочка для догляду — коли ТЦК не має права відмовляти

Відстрочка для догляду — коли ТЦК не має права відмовляти

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 06:30
Відстрочка від мобілізації - коли у відстрочці для догляду не мають права відмовляти
Чоловік і батько з інвалідністю. Фото: freepik.com

Якщо військовозобов’язаний громадянин надав до ТЦК усі потрібні документи для оформлення відстрочки, потрібної для догляду за батьком з інвалідністю, йому не мають відмовляти у цьому праві. ТЦК може перевірити у реєстрах можливу наявність інших родичів особи, над якою здійснюватиметься догляд.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Незаконна відмова у відстрочці

До юристів звернувся громадянин, який оформлював відстрочку для догляду за батьком,  що має інвалідність другої групи.

Чоловік пояснив, що у ТЦК йому відмовили у відстрочці "у звʼязку з відсутністю інформації щодо відсутності інших невійськовозобовʼязаних осіб, які за законом мають утримувати особу з інвалідністю".

Громадянин поцікавився, чи законною є така відмова, якщо цих родичів батько військовозобов’язаного справді немає.

"Відмова абсолютно неправомірна, тому Ви можете її оскаржити в судовому порядку", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Юрист додав, що існує варіант, щоб батько оформив нотаріальну заяву про те, що, крім військовозобов'язаного сина, у нього інших дітей немає.

Чому ТЦК не мав права відмовляти

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив, що у такому випадку справді необхідно звертатися до адміністративного суду та оскаржувати відмову комісії з надання відстрочок.

Айвазян пояснив, чому територіальний центр комплектування не має права відмовляти у відстрочці у такій ситуації.

"ТЦК має доступ до всіх необхідних реєстрів, аби перевірити наявність в батька інших повнолітніх дітей та дружини", — запевнив адвокат.

Тому самому військовозобов’язаному не потрібно нічого доводити.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна офіційно працювати, маючи оформлену відстрочку для догляду.

Додамо, ми повідомляли про те, коли наявність інших родичів не впливають на можливість отримання відстрочки для догляду.

реєстр відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані догляд
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації