Україна
Отсрочка для ухода — когда ТЦК не имеет права отказывать

Отсрочка для ухода — когда ТЦК не имеет права отказывать

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 06:30
Отсрочка от мобилизации - когда в отсрочке для ухода не имеют права отказывать
Мужчина и отец с инвалидностью. Фото: freepik.com

Если военнообязанный гражданин предоставил в ТЦК все необходимые документы для оформления отсрочки, необходимой для ухода за отцом с инвалидностью, ему не должны отказывать в этом праве. ТЦК может проверить в реестрах возможное наличие других родственников лица, над которым будет осуществляться уход.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Незаконный отказ в отсрочке

К юристам обратился гражданин, который оформлял отсрочку по уходу за отцом, имеющим инвалидность второй группы.

Мужчина пояснил, что в ТЦК ему отказали в отсрочке "в связи с отсутствием информации об отсутствии других невоеннообязанных лиц, которые по закону должны содержать лицо с инвалидностью".

Гражданин поинтересовался, законен ли такой отказ, если этих родственников у отца военнообязанного действительно нет.

"Отказ абсолютно неправомерен, поэтому Вы можете его обжаловать в судебном порядке", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Юрист добавил, что существует вариант, чтобы отец оформил нотариальное заявление о том, что, кроме военнообязанного сына, у него других детей нет.

Почему ТЦК не имел права отказывать

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил, что в таком случае действительно необходимо обращаться в административный суд и обжаловать отказ комиссии по предоставлению отсрочек.

Айвазян объяснил, почему территориальный центр комплектования не имеет права отказывать в отсрочке в такой ситуации.

"ТЦК имеет доступ ко всем необходимым реестрам, чтобы проверить наличие у отца других совершеннолетних детей и жены", — заверил адвокат.

Поэтому самому военнообязанному не нужно ничего доказывать.





реестр отсрочка ТЦК и СП военнообязанные уход
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
