Отсрочка для ухода за близким родственником - влияют ли родственники за границей

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Оформление отсрочки от мобилизации на основании ухода за близким родственником может быть заблокировано ТЦК из-за наличия других родственников за рубежом. Но существует исключение, когда таких родственников не будут учитывать при оформлении отсрочки.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отказ в отсрочке и суд

К юристам обратился гражданин, который пытается оформить отсрочку от мобилизации на основании ухода за матерью, которая имеет инвалидность первой группы.

При этом, добавил мужчина, у матери есть еще один ребенок, дочь, которая давно живет за границей.

Гражданин поинтересовался, может ли он оформить отсрочку, учитывая то, что других родственников на территории Украины у его матери нет.

"Скорее всего, ТЦК откажет Вам в предоставлении отсрочки по пункту 13 статьи 23 ЗУ о мобилизации, и придется решать этот вопрос в судебном порядке", — отметил в ответе военнообязанному адвокат Юрий Айвазян.

Когда родственники за границей не имеют значения

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, когда в такой ситуации гражданин все же сможет получить отсрочку.

"Вы будете иметь беспрекословно право на отсрочку на основании пункта 9 ч.1 ст.23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", если мать нуждается в постоянном уходе на основании справки МСЭК или справки ВКК, или решения экспертной команды. В таком случае наличие других родственников не играет никакой роли", — подчеркнул юрист.

Дерий добавил, что в другом варианте, с содержанием матери, военнообязанному гражданину действительно придется идти в суд.

"Если же речь идет о содержании матери и оформлении отсрочки на основании пункта 13 ч.1 ст.23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", то наличие сестры может быть основанием для отказа, который Вы можете обжаловать в судебном порядке", — признал юрист.

