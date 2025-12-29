Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отсрочка для ухода — учтет ли ТЦК родственницу за границей

Отсрочка для ухода — учтет ли ТЦК родственницу за границей

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 06:30
Отсрочка для ухода за близким родственником - влияют ли родственники за границей
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Оформление отсрочки от мобилизации на основании ухода за близким родственником может быть заблокировано ТЦК из-за наличия других родственников за рубежом. Но существует исключение, когда таких родственников не будут учитывать при оформлении отсрочки.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Отказ в отсрочке и суд

К юристам обратился гражданин, который пытается оформить отсрочку от мобилизации на основании ухода за матерью, которая имеет инвалидность первой группы.

При этом, добавил мужчина, у матери есть еще один ребенок, дочь, которая давно живет за границей.

Гражданин поинтересовался, может ли он оформить отсрочку, учитывая то, что других родственников на территории Украины у его матери нет.

"Скорее всего, ТЦК откажет Вам в предоставлении отсрочки по пункту 13 статьи 23 ЗУ о мобилизации, и придется решать этот вопрос в судебном порядке", — отметил в ответе военнообязанному адвокат Юрий Айвазян.

Когда родственники за границей не имеют значения

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, когда в такой ситуации гражданин все же сможет получить отсрочку.

"Вы будете иметь беспрекословно право на отсрочку на основании пункта 9 ч.1 ст.23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", если мать нуждается в постоянном уходе на основании справки МСЭК или справки ВКК, или решения экспертной команды. В таком случае наличие других родственников не играет никакой роли", — подчеркнул юрист.

Дерий добавил, что в другом варианте, с содержанием матери, военнообязанному гражданину действительно придется идти в суд.

"Если же речь идет о содержании матери и оформлении отсрочки на основании пункта 13 ч.1 ст.23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", то наличие сестры может быть основанием для отказа, который Вы можете обжаловать в судебном порядке", — признал юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, когда ТЦК не имеет права отказывать в отсрочке для ухода за близким родственником военнообязанного.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли официально работать, имея оформленную отсрочку для ухода.

семья мобилизация отсрочка военнообязанные уход
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации