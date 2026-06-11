Відстрочка через інвалідність дитини: без яких документів ТЦК відмовить

Громадянин з документами на відстрочку. Фото: ХОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який має дитину з інвалідністю, має право на відстрочку від призову. Для цього йому потрібно надати в ЦНАП документи на підтвердження інвалідності дитини. Це може бути, зокрема, медичний висновок чи програма реабілітації дитини.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду і діти

Відстрочка є законним способом уникнути мобілізації до лав Збройних сил України у особливий період. Право на відстрочку мають усі військовозобов’язані громадяни, призовники не можуть отримати відстрочку.

Для того, аби отримати відстрочку, потрібно мати законні підстави для цього. Крім того, ці підстави мають бути зафіксовані в територіальному центрі комплектування.

Однією із підстав є здійснення догляду за неповнолітніми дітьми. Зокрема, за дітьми з інвалідністю.

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Два документи для батька дитини з інвалідністю

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від призову. Він наголосив, що його неповнолітня дитина має встановлену групу інвалідності.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що батько неповнолітньої дитини з інвалідністю має законне право на відстрочку для догляду за нею. Для цього потрібно подати в ЦНАП відповідний пакет документів.

Крім стандартних для усіх є і документи, важливі конкретно для цієї підстави. Юрист Владислав Дерій пояснив, які це документи: "Документ про інвалідність дитини (медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою № 080/о), або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу)".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як підтвердити утримання дитини дружини для відстрочки.

Якщо військовозобов’язаний чоловік утримує дитину дружини від попереднього шлюбу і вона є третьою неповнолітньою на його утриманні, громадянин все ж може отримати відстрочку від мобілізації. Але це можна буде зробити тільки через суд.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи надасть відстрочку опіка за неповнолітніми братами і сестрами.

Військовозобов’язаний громадянин може отримати відстрочку від мобілізації, якщо він має неповнолітніх дітей чи оформив опікунство над неповнолітніми родичами. Це можуть бути навіть його рідні брати і сестри.