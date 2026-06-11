Отсрочка по причине инвалидности ребенка: без каких документов ТЦК откажет

Гражданин с документами об отсрочке. Фото: ХОТЦК

Гражданин, подлежащий призыву в вооруженные силы, у которого есть ребенок с инвалидностью, имеет право на отсрочку от призыва. Для этого ему необходимо предоставить в Центр обслуживания населения документы, подтверждающие инвалидность ребенка. Это может быть, в частности, медицинское заключение или программа реабилитации ребенка.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода за детьми

Отсрочка является законным способом избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины в особый период. Право на отсрочку имеют все военнообязанные граждане, призывники не могут получить отсрочку.

Для того, чтобы получить отсрочку, нужно иметь законные основания для этого. Кроме того, эти основания должны быть зафиксированы в территориальном центре комплектования.

Одним из оснований является уход за несовершеннолетними детьми. В частности, за детьми с инвалидностью.

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Два документа для отца ребенка с инвалидностью

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от призыва. Он подчеркнул, чтоу его несовершеннолетнего ребенка установлена группа инвалидности.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что отец несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью имеет законное право на отсрочку для ухода за ним. Для этого необходимо подать в ЦНАП соответствующий пакет документов.

Помимо стандартных для всех, есть и документы, важные именно для этого основания. Юрист Владислав Дерий объяснил, какие это документы: "Документ об инвалидности ребенка (медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме № 080/о), или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения)".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как подтвердить содержание ребенка жены для отсрочки.

Если военнообязанный мужчина содержит ребенка жены от предыдущего брака и она является третьим несовершеннолетним на его иждивении, гражданин все же может получить отсрочку от мобилизации. Но это можно будет сделать только через суд.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, дает ли отсрочку опека над несовершеннолетними братьями и сестрами.

Военнообязанный гражданин может получить отсрочку от мобилизации, если у него есть несовершеннолетние дети или он оформил опеку над несовершеннолетними родственниками. Это могут быть даже его родные братья и сестры.