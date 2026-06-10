Відстрочка для батька дитини з інвалідністю: чи впливають соцвиплати

Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин, який має дитину з інвалідністю, може оформити відстрочку від мобілізації. На цей процес жодним чином не впливає фінансове питання, питання соцвиплат на дитину. Тож навіть якщо ці виплати нараховані на матір, батько все одно може отримати відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду за дитиною з інвалідністю

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян. Цей процес стартував 24 лютого 2022 року після того, як на усій території країни оголосили воєнний стан.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно мати визначену в законодавстві причину для відстрочки і оформити цю причину офіційно.

Закон визначає цілу низку причин, які надають право на відстрочку. Однією із таких причин є наявність у військовозобов’язаного громадянина дитини з групою інвалідності.

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Соцвиплати не впливають на відстрочку

До юристів звернувся громадянин, дитина якого має підтверджену інвалідність. Чоловік поцікавився, чи може він оформити відстрочку від призову, зважаючи на те, що соціальні виплати на дитину оформлені не на нього, а на матір дитини – чи потрібно переоформлювати виплати на батька.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що громадянин має законне право на оформлення відстрочки від мобілізації. А фінансові питання у цьому випадку не мають жодного значення і не впливають на військовий облік та мобілізацію.

Адвокат Юрій Айвазян запевнив громадянина: "Виплати переоформлювати не потрібно. Батько має право на відстрочку, незалежно від того, що виплати оформлені на матір дитини".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що після 2024 року отримання відстрочки для батька-одинака ускладнилося.

Якщо громадянин самостійно виховує неповнолітню дитину, мати якої перебуває за кордоном, він може отримати відстрочку від мобілізації. Але після 2024 року у таких ситуаціях уже недостатньо лише заяви з боку матері. Тепер факт самостійного виховання дитини потрібно доводити у суді.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи впливає розлучення на відстрочку громадянина, який доглядає за дитиною з інвалідністю.

Чоловік, який виховує дитину з інвалідністю, має право на відстрочку від мобілізації. Це право він не втрачає навіть після розлучення з матір’ю дитини, якщо дитина залишається жити з матір’ю.