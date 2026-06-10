Отсрочка для отца ребенка с инвалидностью: влияют ли на это социальные выплаты

Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: «Суспільне»

Гражданин, подлежащий призыву, у которого есть ребенок с инвалидностью, может оформить отсрочку от мобилизации. На этот процесс никак не влияют финансовые вопросы, вопросы социальных выплат на ребенка. Поэтому даже если эти выплаты начислены на мать, отец все равно может получить отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале «Юристи.UA».

Отсрочка для ухода за ребенком с инвалидностью

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан. Этот процесс стартовал 24 февраля 2022 года после того, как на всей территории страны объявили военное положение.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо иметь определенную в законодательстве причину для отсрочки и оформить эту причину официально.

Закон определяет целый ряд причин, дающих право на отсрочку. Одной из таких причин является наличие у военнообязанного гражданина ребенка с группой инвалидности.

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Социальные выплаты не влияют на отсрочку

К юристам обратился гражданин, у которого есть ребенок с подтвержденной инвалидностью. Мужчина поинтересовался, может ли он оформить отсрочку от призыва, учитывая, что социальные выплаты на ребенка оформлены не на него, а на мать ребенка – нужно ли переоформлять выплаты на отца.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что гражданин имеет законное право на оформление отсрочки от мобилизации. А финансовые вопросы в этом случае не имеют никакого значения и не влияют на воинский учет и мобилизацию.

Адвокат Юрий Айвазян заверил гражданина: «Выплаты переоформлять не нужно. Отец имеет право на отсрочку, независимо от того, что выплаты оформлены на мать ребенка».

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что после 2024 года получение отсрочки для отца-одиночки усложнилось.

Если гражданин самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, мать которого находится за границей, он может получить отсрочку от мобилизации. Но после 2024 года в таких ситуациях уже недостаточно одного заявления со стороны матери. Теперь факт самостоятельного воспитания ребенка нужно доказывать в суде.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, влияет ли развод на отсрочку гражданина, ухаживающего за ребенком с инвалидностью.

Мужчина, воспитывающий ребенка с инвалидностью, имеет право на отсрочку от мобилизации. Это право он не теряет даже после развода с матерью ребенка, если ребенок остается жить с матерью.