Відстрочка без військово-облікового документу - чи потрібно йти в ТЦК

Військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Отримання військово-облікового документу після змін у процесі військового обліку не залежить від відвідування територіального центру комплектування. Але без ВОД оформити відстрочку неможливо ні дистанційно, ні в ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка без актуального документу — чи можлива

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на отримання відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що він, перейшовши із призовників до військовозобов’язаних, не змінив приписне посвідчення на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Чоловік поцікавився, чи може він оформити відстрочку (як учитель) без актуального військово-облікового документу.

Адвокат Євген Олександрович пояснив, що це неможливо зробити.

"Але Ви можете спробувати отримати електронний військово-обліковий документ", — підкреслив юрист.

Електронний ВОД і документи на відстрочку

За словами юристів, зараз це відбувається у кількох варіантах.

"Вам треба замовити електронний військово-обліковий документ з "Резерв+" чи через "Дію", — зазначив Євген Олександрович.

Після цього громадянин має звернутися в ЦНАП і там подати заяву на отримання відстрочки від призову по мобілізації, разом з документами, які підтверджують те, що він є вчителем і має ставку не менше ніж 0,75.

Таким чином, ні для отримання військово-облікових документів, ні для оформлення відстрочки учителю не потрібно відвідувати ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли ТЦК не надає довідку про відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна скасувати відстрочку від мобілізації без візиту до територіального центру комплектування.