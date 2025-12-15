Видео
Україна
Видео

Отсрочка без ВУД — надо ли идти в ТЦК

Отсрочка без ВУД — надо ли идти в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 00:30
Отсрочка без военно-учетного документа - нужно ли идти в ТЦК
Военно-учетный документ в приложении "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Получение военно-учетного документа после изменений в процессе воинского учета не зависит от посещения территориального центра комплектования. Но без ВУД оформить отсрочку невозможно ни дистанционно, ни в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

Читайте также:

Отсрочка без актуального документа — возможна ли

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на получение отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что он, перейдя из призывников к военнообязанным, не изменил приписное удостоверение на временное удостоверение военнообязанного.

Мужчина поинтересовался, может ли он оформить отсрочку (как учитель) без актуального военно-учетного документа.

Адвокат Евгений Александрович объяснил, что это невозможно сделать.

"Но Вы можете попробовать получить электронный военно-учетный документ", — подчеркнул юрист.

Электронный ВОД и документы на отсрочку

По словам юристов, сейчас это происходит в нескольких вариантах.

"Вам надо заказать электронный военно-учетный документ с "Резерв+" или через "Дію", — отметил Евгений Александрович.

После этого гражданин должен обратиться в ЦНАП и там подать заявление на получение отсрочки от призыва по мобилизации, вместе с документами, подтверждающими то, что он является учителем и имеет ставку не менее 0,75.

Таким образом, ни для получения военно-учетных документов, ни для оформления отсрочки учителю не нужно посещать ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, когда ТЦК не предоставляет справку об отсрочке.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли отменить отсрочку от мобилизации без визита в территориальный центр комплектования.

Дия учителя ТЦК и СП военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
