Відпустки для військових у 2025 — які умови та тривалість

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: УНІАН

У Збройних Силах України діють чітко визначені правила щодо надання відпусток військовослужбовцям. Навіть у період дії воєнного стану військові мають право на відпочинок і можливість вирішити особисті або сімейні справи.

Про це повідомляє Волинький ОТЦК та СП.

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Основна щорічна відпустка

Основною є щорічна відпустка, яку можуть отримати всі військовослужбовці. Її максимальна тривалість становить 30 календарних днів упродовж одного року. Відпустку можна ділити на частини, однак щонайменше одна з них обов’язково має тривати не менше ніж 15 днів поспіль.

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Відпустка за сімейними обставинами

Окрім основної, військовим можуть надати відпустку за сімейними обставинами. Вона передбачена у випадках складних життєвих ситуацій і триває до 10 діб. Таку відпустку дозволено надавати навіть під час воєнного стану, причому зі збереженням грошового забезпечення.

Відпустка за знищення ворожої техніки

Військовослужбовці, які брали участь у знищенні ворожої техніки, також мають право на додаткову відпустку. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, їм надається до 15 додаткових днів на рік. Це право мають не лише ті, хто безпосередньо знищив техніку противника, а й військові, які виявили її або забезпечили операцію з її ураження.

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Відпустка для тих, хто повернувся з полону

Особливий статус мають ті, хто повернувся з полону й вирішив продовжити службу. Таким військовослужбовцям гарантована 90-денна відпустка. Вона не може бути скасована чи скорочена без письмової згоди самого військового, а виплати за цей час зберігаються у повному обсязі.

Відпустка для лікування

Також у переліку — відпустка для лікування. Вона надається за висновком військово-лікарської комісії після поранення, травми чи хвороби. Загальний строк такої відпустки не перевищує одного року. Весь цей період держава забезпечує виплату грошового забезпечення в повному розмірі.

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Нагадаємо, військовослужбовці можуть заздалегідь призначити людину, яка отримуватиме виплати, якщо їх візьмуть в полон.

Також юристи пояснили, хто з військовослужбовців може отримати повторну виплату у 100 тисяч гривень.