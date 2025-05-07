Отпуска для военных в 2025 — какие условия и продолжительность

Военнослужащий ВСУ. Фото: УНИАН

В Вооруженных Силах Украины действуют четко определенные правила предоставления отпусков военнослужащим. Даже в период действия военного положения военные имеют право на отдых и возможность решить личные или семейные дела.

Об этом сообщает Волынский ОТЦК и СП.

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Основной ежегодный отпуск

Основной является ежегодный отпуск, который могут получить все военнослужащие. Его максимальная продолжительность составляет 30 календарных дней в течение одного года. Отпуск можно делить на части, однако по меньшей мере одна из них обязательно должна длиться не менее 15 дней подряд.

Отпуск по семейным обстоятельствам

Кроме основного, военным могут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам. Он предусмотрен в случаях сложных жизненных ситуаций и длится до 10 суток. Такой отпуск разрешено предоставлять даже во время военного положения, причем с сохранением денежного обеспечения.

Отпуск за уничтожение вражеской техники

Военнослужащие, которые принимали участие в уничтожении вражеской техники, также имеют право на дополнительный отпуск. Согласно постановлению Кабинета Министров, им предоставляется до 15 дополнительных дней в год. Это право имеют не только те, кто непосредственно уничтожил технику противника, но и военные, которые обнаружили ее или обеспечили операцию по ее поражению.

Отпуск для тех, кто вернулся из плена

Особый статус имеют те, кто вернулся из плена и решил продолжить службу. Таким военнослужащим гарантирован 90-дневный отпуск. Он не может быть отменен или сокращен без письменного согласия самого военного, а выплаты за это время сохраняются в полном объеме.

Отпуск для лечения

Также в перечне — отпуск для лечения. Он предоставляется по заключению военно-врачебной комиссии после ранения, травмы или болезни. Общий срок такого отпуска не превышает одного года. Весь этот период государство обеспечивает выплату денежного обеспечения в полном размере.

Напомним, военнослужащие могут заранее назначить человека, который будет получать выплаты, если их возьмут в плен.

Также юристы объяснили, кто из военнослужащих может получить повторную выплату в 100 тысяч гривен.