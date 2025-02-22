Відправка на ВЛК в обласний ТЦК — хто має транспортувати громадянина

Черга до ТЦК. Фото: Львівська ОВА

Законодавство не визначає способу доправлення військовозобов’язаного громадянина до обласного ТЦК на комісію. Співробітники низового центру комплектування не мають обов’язку довезти такого громадянина до обласного центру на автівці ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відправлення на комісію до обласного ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який розповів, його направили на повторну військово-лікарську комісію до обласного територіального центру комплектування.

Громадянин поцікавився, чи мають доставити його у розпорядження обласного ТЦК співробітники територіального центру комплектування.

"Законодавство не містить норми, відповідно до якої військовозобов'язаний повинен їхати на ВЛК на автівці ТЦК", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Громадянин має право вибору

Тож, підкреслив юрист, громадянин має повне право обирати, в який саме спосіб він дістанеться до місця розташування обласної ВЛК.

Це можна зробити як громадським транспортом, так і на власному автомобілі.

У будь-якому випадку військовозобов’язаний повинен дістатися до обласного ТЦК і пройти комісію, якщо його туди направили за результатами первинного медичного огляду на комісії при низовому ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які рішення можна оскаржити у обласному ТЦК.

Також ми розповідали про структуру системи ТЦК в Україні.