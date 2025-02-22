Отправка на ВВК в областной ТЦК — кто должен транспортировать гражданина

Очередь в ТЦК. Фото: Львовская ОВА

Законодательство не определяет способ доставки военнообязанного гражданина в областной ТЦК на комиссию. Сотрудники низового центра комплектования не имеют обязанности довезти такого гражданина в областной центр на машине ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который рассказал, его направили на повторную военно-врачебную комиссию в областной территориальный центр комплектования.

Гражданин поинтересовался, должны ли доставить его в распоряжение областного ТЦК сотрудники территориального центра комплектования.

"Законодательство не содержит нормы, согласно которой военнообязанный должен ехать на ВВК на машине ТЦК", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Гражданин имеет право выбора

Поэтому, подчеркнул юрист, гражданин имеет полное право выбирать, каким именно способом он доберется до места нахождения областной ВВК.

Это можно сделать как общественным транспортом, так и на собственном автомобиле.

В любом случае, военнообязанный должен добраться до областного ТЦК и пройти комиссию, если его туда направили по результатам первичного медицинского осмотра на комиссии при низовом ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, какие решения можно обжаловать в областном ТЦК.

Также мы рассказывали о структуре системы ТЦК в Украине.