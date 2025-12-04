У Резерв+ зникло звання — як це виправити якщо ніколи не служив

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Користувач застосунку "Резерв+" звернувся до юристів із питанням щодо відсутності зазначеного військового звання у його електронному військово-обліковому документі. За словами чоловіка, усі необхідні дані в системі були доступні включно з ВОС та номером запису в реєстрі, однак поле зі званням залишалося порожнім. Через це йому відмовили у реєстрації місця проживання.

Що робити в такому випадку пояснив юрист Владислав Дерій.

У Резерв+ немає військового звання — як виправити

У випадках, коли дані у ВОД відсутні або не збігаються з інформацією, яка міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, громадянин має право звернутися до ТЦК для виправлення відомостей.

Якщо у людини є паперовий військово-обліковий документ, як-от військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, його необхідно додати до звернення.

Як довго в ТЦК та СП виправлятимуть некоректні дані

Норми пункту 4 Порядку оформлення та видачі військово-облікових документів передбачають, що у разі виявлення невідповідностей ТЦК зобов’язаний внести корективи до реєстру "Оберіг" протягом п’яти робочих днів після реєстрації заяви. Це стосується як звернень у паперовій формі, так і поданих через електронний кабінет призовника або військовозобов’язаного.

Водночас, якщо громадянин надіслав до ТЦК звичайне звернення у порядку Закону "Про звернення громадян", строки розгляду є значно довшими.

За законом, відповідь може бути надана до одного місяця, а в окремих випадках — продовжена, але не більше ніж до 45 днів. Питання, що не потребують додаткового вивчення, мають вирішуватися у термін до 15 днів.

Чому в Резерв+ не вказується звання

Для осіб, які не проходили строкової служби й мають ВОС 999, у військово-облікових документах може зазначатися "рядовий" або відсутність звання, залежно від даних, внесених ТЦК під час постановки на облік. Саме ТЦК має визначити, яке формулювання відповідає нормам та реєстру.

Також юристи пояснили, що робити, якщо суд скасував постанову про штраф від ТЦК, але з часом він з'явився знову.

Окремо законознавці пояснили, що робити роботодавцям, якщо хтось з працівників оформив електронний військово-обліковий документ.