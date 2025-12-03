Скасували постанову про штраф ТЦК, але провадження відкрили знову — як оскаржити

Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: соцмережі

Громадяни скаржаться на випадки, коли їм поновлюють провадження щодо штрафів через порушення правил військового обліку за документом, який юридично вже не існує. І це може траплятися навіть попри успішне оскарження через суд та постанову про скасування штрафу.

Юристи пояснили, що робити в такому випадку.

Що робити, якщо знову з'явився штраф попри оскарження в суді

На порталі uristy.ua чоловік розповів, що суд скасував постанову та закрив адміністративне провадження. ТЦК подав апеляцію, однак не сплатив судовий збір. Через це Апеляційний суд залишив скаргу без руху.

Попри це, через рік після завершення справи виконавча служба відкрила провадження на суму 37 700 гривень — саме за тим штрафом, який уже був скасований судом.

Юристи пояснили, що така ситуація не відповідає закону. За наявності чинного рішення суду, яким штраф скасовано, державний виконавець не мав права відкривати виконавче провадження.

Перше, що потрібно зробити — звернутися до виконавця й надати йому копію рішення суду та ухвалу апеляції, яка підтверджує, що постанова ТЦК втратила силу.

Юрист допускає, що ТЦК не виконав рішення суду та не закрив адмінсправу, а стару постанову міг передати виконавчій службі без оновлення інформації. Через це виконавець, не перевіривши юридичний статус документа, міг автоматично відкрити провадження.

Фахівець радить починати саме з виконавця: якщо після наданих документів провадження не буде закрите, тоді потрібно оскаржувати його дії та вимагати офіційної відповіді. У разі відмови можна подати скаргу до керівництва виконавчої служби, звернення до Мін’юсту або позов до суду.

