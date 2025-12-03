Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Штраф ТЦК скасували, але стягнення поновили через рік — що робити

Штраф ТЦК скасували, але стягнення поновили через рік — що робити

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 00:30
Скасували постанову про штраф ТЦК, але провадження відкрили знову — як оскаржити
Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: соцмережі

Громадяни скаржаться на випадки, коли їм поновлюють провадження щодо штрафів через порушення правил військового обліку за документом, який юридично вже не існує. І це може траплятися навіть попри успішне оскарження через суд та постанову про скасування штрафу. 

Юристи пояснили, що робити в такому випадку. 

Реклама
Читайте також:

Що робити, якщо знову з'явився штраф попри оскарження в суді

На порталі uristy.ua чоловік розповів, що суд скасував постанову та закрив адміністративне провадження. ТЦК подав апеляцію, однак не сплатив судовий збір. Через це Апеляційний суд залишив скаргу без руху.

Попри це, через рік після завершення справи виконавча служба відкрила провадження на суму 37 700 гривень — саме за тим штрафом, який уже був скасований судом.

Юристи пояснили, що така ситуація не відповідає закону. За наявності чинного рішення суду, яким штраф скасовано, державний виконавець не мав права відкривати виконавче провадження.

Перше, що потрібно зробити — звернутися до виконавця й надати йому копію рішення суду та ухвалу апеляції, яка підтверджує, що постанова ТЦК втратила силу.

Юрист допускає, що ТЦК не виконав рішення суду та не закрив адмінсправу, а стару постанову міг передати виконавчій службі без оновлення інформації. Через це виконавець, не перевіривши юридичний статус документа, міг автоматично відкрити провадження.

Фахівець радить починати саме з виконавця: якщо після наданих документів провадження не буде закрите, тоді потрібно оскаржувати його дії та вимагати офіційної відповіді. У разі відмови можна подати скаргу до керівництва виконавчої служби, звернення до Мін’юсту або позов до суду.

Нагадаємо, юристи пояснили, як законно знятися з розшуку ТЦК через Резерв+.

Окремо законознавці пояснили усі нюанси, як правильно мають накладати штраф працівники ТЦК та що може стати підставою для оскарження через суд. 

суд штраф мобілізація ТЦК та СП правопорушення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації