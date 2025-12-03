Отменили постановление о штрафе ТЦК, но производство открыли снова — как обжаловать

Проверка документов работниками ТЦК. Фото иллюстративное: соцсети

Граждане жалуются на случаи, когда им возобновляют производство по штрафам за нарушение правил воинского учета по документу, который юридически уже не существует. И это может случаться даже несмотря на успешное обжалование через суд и постановление об отмене штрафа.

Юристы объяснили, что делать в таком случае.

Что делать, если снова появился штраф несмотря на обжалование в суде

На портале uristy.ua мужчина рассказал, что суд отменил постановление и закрыл административное производство. ТЦК подал апелляцию, однако не оплатил судебный сбор. Поэтому Апелляционный суд оставил жалобу без движения.

Несмотря на это, через год после завершения дела исполнительная служба открыла производство на сумму 37 700 гривен — именно по тому штрафу, который уже был отменен судом.

Юристы объяснили, что такая ситуация не соответствует закону. При наличии действующего решения суда, которым штраф отменен, государственный исполнитель не имел права открывать исполнительное производство.

Первое, что нужно сделать — обратиться к исполнителю и предоставить ему копию решения суда и определение апелляции, подтверждающее, что постановление ТЦК утратило силу.

Юрист допускает, что ТЦК не выполнил решение суда и не закрыл админдело, а старое постановление мог передать исполнительной службе без обновления информации. Из-за этого исполнитель, не проверив юридический статус документа, мог автоматически открыть производство.

Специалист советует начинать именно с исполнителя: если после предоставленных документов производство не будет закрыто, тогда нужно обжаловать его действия и требовать официального ответа. В случае отказа можно подать жалобу к руководству исполнительной службы, обращение в Минюст или иск в суд.

