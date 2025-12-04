В Резерв+ исчезло звание — как это исправить если никогда не служил

Приложение Резерв+. Фото: Новости.LIVE

Пользователь приложения "Резерв+" обратился к юристам с вопросом об отсутствии указанного воинского звания в его электронном военно-учетном документе. По словам мужчины, все необходимые данные в системе были доступны включая ВОС и номер записи в реестре, однако поле со званием оставалось пустым. Поэтому ему отказали в регистрации места жительства.

Что делать в таком случае объяснил юрист Владислав Дерий.

В Резерв+ нет воинского звания - как исправить

В случаях, когда данные в ВОД отсутствуют или не совпадают с информацией, которая содержится в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, гражданин имеет право обратиться в ТЦК для исправления сведений.

Если у человека есть бумажный военно-учетный документ, например военный билет или временное удостоверение военнообязанного, его необходимо приложить к обращению.

Как долго в ТЦК и СП будут исправлять некорректные данные

Нормы пункта 4 Порядка оформления и выдачи военно-учетных документов предусматривают, что в случае выявления несоответствий ТЦК обязан внести коррективы в реестр "Оберіг" в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления. Это касается как обращений в бумажной форме, так и поданных через электронный кабинет призывника или военнообязанного.

В то же время, если гражданин направил в ТЦК обычное обращение в порядке Закона "Об обращениях граждан", сроки рассмотрения значительно длиннее.

По закону, ответ может быть предоставлен до одного месяца, а в отдельных случаях - продлен, но не более чем до 45 дней. Вопросы, не требующие дополнительного изучения, должны решаться в срок до 15 дней.

Почему в Резерв+ не указывается звание

Для лиц, которые не проходили срочную службу и имеют ВОС 999, в военно-учетных документах может указываться "рядовой" или отсутствие звания, в зависимости от данных, внесенных ТЦК при постановке на учет. Именно ТЦК должен определить, какая формулировка соответствует нормам и реестру.

