Чи можна українцям знімати ТЦК - яке покарання

Відеозйомка дій ТЦК — в яких випадках можна сісти у в’язницю
Відеозйомка дій представників територіальних центрів комплектування під час оповіщення громадян не заборонене законом. Єдиний виняток — це коли такі дії перешкоджатимуть роботі групи оповіщення ТЦК.
Про це повідомила юристка Аліна Охтень.
Коли зйомка роботи ТЦК може обернутися покаранням
Під час процесу загальної мобілізації, зокрема, роботи групи оповіщення ТЦК — цю роботу іноді фіксують на відео самі громадяни, викладаючи це відео в соцмережі чи на Youtube.
Юристка пояснила, коли такі дії є протизаконними.
За її словами, кримінальна відповідальність за відеозйомку роботи ТЦК може настати лише тоді, коли цей процес перешкоджає роботі співробітників територіального центру комплектування.
У яких ситуаціях знімати роботу ТЦК не тільки можна, а й треба
Якщо ж, підкреслила Охтень, спостерігається спроба застосування силових методів працівниками ТЦК до громадян, вести відеозйомку, себто здійснювати фіксацію події, не тільки законно, але й необхідно.
"Знайте свої права, щоб запобігати їхньому порушенню та забезпечити дотримання", — наголосила юристка.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити при незаконному затриманні з боку ТЦК.
Додамо, що народний депутат запропонував реформувати ТЦК, перевівши роботу цих структур на стандарти НАТО.
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