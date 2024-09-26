Чи можна українцям знімати ТЦК - яке покарання

Кадр із відеозйомки роботи групи оповіщення ТЦК. Фото: "Обоз"

Відеозйомка дій представників територіальних центрів комплектування під час оповіщення громадян не заборонене законом. Єдиний виняток — це коли такі дії перешкоджатимуть роботі групи оповіщення ТЦК.

Про це повідомила юристка Аліна Охтень.

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Під час процесу загальної мобілізації, зокрема, роботи групи оповіщення ТЦК — цю роботу іноді фіксують на відео самі громадяни, викладаючи це відео в соцмережі чи на Youtube.

Юристка пояснила, коли такі дії є протизаконними.

За її словами, кримінальна відповідальність за відеозйомку роботи ТЦК може настати лише тоді, коли цей процес перешкоджає роботі співробітників територіального центру комплектування.

У яких ситуаціях знімати роботу ТЦК не тільки можна, а й треба

Якщо ж, підкреслила Охтень, спостерігається спроба застосування силових методів працівниками ТЦК до громадян, вести відеозйомку, себто здійснювати фіксацію події, не тільки законно, але й необхідно.

"Знайте свої права, щоб запобігати їхньому порушенню та забезпечити дотримання", — наголосила юристка.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити при незаконному затриманні з боку ТЦК.

Додамо, що народний депутат запропонував реформувати ТЦК, перевівши роботу цих структур на стандарти НАТО.