Можно ли украинцам снимать ТЦК – какое наказание

Кадр по видеосъемке работы группы оповещения ТЦК. Фото: "Обоз"

Видеосъемка действий представителей территориальных центров комплектования при уведомлении граждан не запрещена законом. Единственное исключение — это когда такие действия будут препятствовать работе группы оповещения ТЦК.

Об этом сообщила юрист Алина Охтень.

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В процессе общей мобилизации, в частности, работы группы оповещения ТЦК — эту работу иногда фиксируют на видео сами граждане, выкладывая это видео в соцсети или на Youtube.

Юристка объяснила, когда такие действия противозаконны.

По ее словам, уголовная ответственность за видеосъемку работы ТЦК может наступить только тогда, когда этот процесс препятствует работе сотрудников территориального центра комплектования.

В каких ситуациях снимать работу ТЦК не только можно, но и нужно

Если же, подчеркнула Охтень, наблюдается попытка применения силовых методов работниками ТЦК к гражданам, вести видеосъемку, то есть производить фиксацию события, не только законно, но и необходимо.

"Знайте свои права, чтобы предотвращать их нарушение и обеспечить соблюдение", — подчеркнула юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать при незаконном задержании со стороны ТЦК.

Добавим, что народный депутат предложил реформировать ТЦК, переведя работу этих структур на стандарты НАТО.