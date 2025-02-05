Вибухи в ТЦК — в ЦПД пояснили, як росіяни кидають диверсантів

Андрій Коваленко. Фото: Укрінформ

Росіяни підривають вибухівку ще під час того, як диверсанти виконують завдання. Ті, хто працює на російські спецслужби, або помирають, або сідають у в'язницю.

Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко в Telegram у середу, 5 лютого.

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Росіяни "кидають" диверсантів

Як зазначив Коваленко, російські спецслужби обіцяють диверсантам гроші за виконання злочинів. Він також додає, що завербованих диверсантів росіяни просто використовують та "кидають".

"Не повідомляють виконавцям, що часто планують активізувати вибухівку, яку ті несуть, ще під час виконання терористами задачі російських кураторів. Вони шукають підлітків та погано поінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори, часто без конкретики (поїдь туди і віднеси пакунок)", — зазначає Коваленко.

Повідомлення Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, біля центру комплектуванні у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині стався вибух. Внаслідок цього загинув чоловік, який проніс вибухівку на територію ТЦК та СП.

Раніше вибух пролунав й біля центру комплектування у Павлограді Дніпропетровської області. Причетних до інциденту затримали протягом доби.