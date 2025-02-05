Взрывы в ТЦК — в ЦПД объяснили, как россияне кидают диверсантов

Андрей Коваленко. Фото: Укрінформ

Россияне взрывают взрывчатку еще во время того, как диверсанты выполняют задание. Те, кто работает на российские спецслужбы, или умирают, или садятся в тюрьму.

Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram в среду, 5 февраля.

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Россияне "кидают" диверсантов

Как отметил Коваленко, российские спецслужбы обещают диверсантам деньги за выполнение преступлений. Он также добавляет, что завербованных диверсантов россияне просто используют и "кидают".

"Не сообщают исполнителям, что часто планируют активизировать взрывчатку, которую те несут, еще во время выполнения террористами задачи российских кураторов. Они ищут подростков и плохо информированную молодежь, которая ведется на легкие деньги, которые обещают российские кураторы, часто без конкретики (поезжай туда и отнеси пакет)", — отмечает Коваленко.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 5 февраля, возле центра комплектования в Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв. В результате этого погиб мужчина, который пронес взрывчатку на территорию ТЦК и СП.

Ранее взрыв прогремел и возле центра комплектования в Павлограде Днепропетровской области. Причастных к инциденту задержали в течение суток.