Відстрочка для учителя - чи потрібно мати педагогічну освіту

Учитель на уроці. Фото: Facebook Andrey Oleynik

Учитель може отримати відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, коли він не має профільної, педагогічної освіти. Важливими є інші фактори, зокрема, займана посада.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Педагогічна освіта для відстрочки

Учителі та інші працівники педагогічної сфери мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який працює учителем математики, маючи лише математичну освіту (прикладна математика та інформатика).

Громадянин, який не має педагогічної освіти, поцікавився, чи може він отримати відстрочку від мобілізації у такій ситуації.

"Наявність педагогічної освіти для відстрочки в цьому випадку жодного значення не має", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Які критерії важливі для учителя

Юрист підкреслив, що важливими у цій ситуації є зовсім інші фактори та чинники.

"Натомість мають значення посада вчителя та розмір ставки — не нижче 0,75", — наголосив Айвазян.

Якщо вчитель, навіть без профільної освіти, займатиме відповідну посаду і матиме ставку не нижчу за 0,75 стандартного рівня — то відстрочка йому буде забезпечена.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи впливає на відстрочку учителя робота відразу у двох місцях одночасно.

Додамо, ми повідомляли про те, які дві умови є ключовими для отримання учителем відстрочки від мобілізації.