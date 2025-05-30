Отсрочка для учителя - нужно ли иметь педагогическое образование

Учитель без образования — оформит ли ТЦК отсрочку
Учитель может получить отсрочку от мобилизации даже в ситуации, когда он не имеет профильного, педагогического образования. Важны другие факторы, в частности, занимаемая должность.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Педагогическое образование для отсрочки
Учителя и другие работники педагогической сферы имеют право на отсрочку от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который работает учителем математики, имея только математическое образование (прикладная математика и информатика).
Гражданин, который не имеет педагогического образования, поинтересовался, может ли он получить отсрочку от мобилизации в такой ситуации.
"Наличие педагогического образования для отсрочки в этом случае никакого значения не имеет", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Какие критерии важны для учителя
Юрист подчеркнул, что важными в этой ситуации являются совсем другие факторы и факторы.
"Зато имеют значение должность учителя и размер ставки — не ниже 0,75", — отметил Айвазян.
Если учитель, даже без профильного образования, будет занимать соответствующую должность и будет иметь ставку не ниже 0,75 стандартного уровня — то отсрочка ему будет обеспечена.
Напомним, мы ранее писали о том, влияет ли на отсрочку учителя работа сразу в двух местах одновременно.
Добавим, мы сообщали о том, какие два условия являются ключевыми для получения учителем отсрочки от мобилизации.
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