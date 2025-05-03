В Ужгороді вперше з початку 2025 року пройшов рейд на ухилянтів

ТЦК та поліція проводять рейд в центрі Ужгорода. Фото: Скриншот

В Ужгороді ТЦК разом з Нацполіцією влаштували масштабний рейд на ухилянтів в центрі міста. Рейд пройшов по центральних ресторанах та барах Ужгорода.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

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За повідомленням журналіста, ТЦК задіяла відразу п'ять мікроавтобусів, а поліцейські надали на допомогу сім патрульних машин. Глагола виклав відео зняте біля PubHouse, на якому продемонстрований повністю заповнений мікроавтобус з військовозобов'язаними.

Журналіст повідомив, що ТЦК перевіряло виключно гостей розважальних закладів, а персонал не чіпали.

"Забирають навіть тих, хто має бронювання чи довідки про відстрочку. Відомо, що серед доставлених є й правоохоронці", — написав Віталій Глагола.

Він зазначив, що всіх затриманих доставляють до Ужгородського ТЦК, де проводять перевірку документів. Це перший такий масштабний рейд у місті з початку 2025 року, додав журналіст.

Раніше повідомлялось, що у Києві затримали одного з організаторів схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до Молдови. Вартість виїзду складала 30 тисяч доларів.

А Харківський міський суд визнав колишню поліціянтку винною у скоєнні злочину, пов'язаного з незаконним отриманням вигоди за вплив на посадових осіб державних установ.