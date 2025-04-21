Жінка за 17 тисяч доларів пообіцяла зробити ухилянту документи для виїзду за кордон

Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Харківський міський суд визнав колишню поліціянтку винною у скоєнні злочину, пов'язаного з незаконним отриманням вигоди за вплив на посадових осіб державних установ. Вона обіцяла оформити ухилянту документи, щоб той виїхав за межі України.

Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком суду, обвинувачена пропонувала свої послуги громадянам України, які бажали безперешкодно перетнути державний кордон. Одному з них обіцяла за неправомірну винагороду у 17 тисяч доларів вплинути на працівників районного ТЦК та ВЛК з метою отримання необхідних медичних та військових документів.

Обвинувачена вводила своїх клієнтів в оману, запевняючи їх у можливості отримання документів без фактичного проходження обстежень. Вона також гарантувала безпечний перетин кордону за допомогою своїх "знайомих" серед прикордонників.

Під час розслідування було виявлено, що обвинувачена раніше працювала в правоохоронних органах, а на момент скоєння злочину була безробітною і самостійно виховувала малолітнього сина.

Що вирішив суд

З огляду на визнання вини та бажання співпрацювати зі слідством, суд призначив обвинуваченій штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

Раніше повідомлялось, що ухилянт, якого шість разів ловили на кордоні, після мобілізації здавав російським загарбникам позиції свого підрозділу. Суд Харкова визнав винним чоловіка у державній зраді.

Нагадаємо, що у Львові жінка запропонувала чоловіку зробити "білий квиток", щоб він міг виїхати з України — за це її судили.