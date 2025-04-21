Женщина за 17 тысяч долларов пообещала сделать уклонисту документы для выезда за границу

Проверка на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Харьковский городской суд признал бывшую полицейскую виновной в совершении преступления, связанного с незаконным получением выгоды за влияние на должностных лиц государственных учреждений. Она обещала оформить уклонисту документы, чтобы тот выехал за пределы Украины.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору суда, обвиняемая предлагала свои услуги гражданам Украины, которые желали беспрепятственно пересечь государственную границу. Одному из них обещала за неправомерное вознаграждение в 17 тысяч долларов повлиять на работников районного ТЦК и ВВК с целью получения необходимых медицинских и военных документов.

Обвиняемая вводила своих клиентов в заблуждение, уверяя их в возможности получения документов без фактического прохождения обследований. Она также гарантировала безопасное пересечение границы с помощью своих "знакомых" среди пограничников.

В ходе расследования было выявлено, что обвиняемая ранее работала в правоохранительных органах, а на момент совершения преступления была безработной и самостоятельно воспитывала малолетнего сына.

Что решил суд

Учитывая признание вины и желание сотрудничать со следствием, суд назначил обвиняемой штраф в размере 51 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что уклонист, которого шесть раз ловили на границе, после мобилизации сдавал российским захватчикам позиции своего подразделения. Суд Харькова признал виновным мужчину в государственной измене.

Напомним, что во Львове женщина предложила мужу сделать "белый билет", чтобы он мог выехать из Украины - за это ее судили.