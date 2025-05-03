В Ужгороде впервые с начала 2025 года прошел рейд на уклонистов

ТЦК и полиция проводят рейд в центре Ужгорода. Фото: Скриншот

В Ужгороде ТЦК вместе с Нацполицией устроили масштабный рейд на уклонистов в центре города. Рейд прошел по центральным ресторанам и барам Ужгорода.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

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По сообщению журналиста, ТЦК задействовала сразу пять микроавтобусов, а полицейские предоставили на помощь семь патрульных машин. Глагола выложил видео снятое возле PubHouse, на котором продемонстрирован полностью заполненный микроавтобус с военнообязанными.

Журналист сообщил, что ТЦК проверяло исключительно гостей развлекательных заведений, а персонал не трогали.

"Забирают даже тех, кто имеет бронирование или справки об отсрочке. Известно, что среди доставленных есть и правоохранители", — написал Виталий Глагола.

Он отметил, что всех задержанных доставляют в Ужгородский ТЦК, где проводят проверку документов. Это первый такой масштабный рейд в городе с начала 2025 года, добавил журналист.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали одного из организаторов схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу в Молдову. Стоимость выезда составляла 30 тысяч долларов.

А Харьковский городской суд признал бывшую полицейскую виновной в совершении преступления, связанного с незаконным получением выгоды за влияние на должностных лиц государственных учреждений.