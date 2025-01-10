Понад пів мільйона військовозобов'язаних чоловіків в Україні опинилися в розшуку

Представники ТЦК та поліції перевіряють документи в чоловіка. Фото ілюстративне: stopcor.org

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні подали в розшук понад пів мільйона військовозобов'язаних чоловіків. За пошук таких громадян відповідає Нацполіція.

Про це в інтерв'ю для KyivFM у середу, 8 січня, повідомила офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів.

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За словами представниці командування Сухопутних військ, розшукати таку кількість людей поліцейським доволі складно, тим більше, що в них є й інші обов'язки, тому до цього процесу залучають слідчих і оперативні групи.

"Групи оповіщення, які працюють, не йдуть до когось конкретно додому. Вони не розшукують. Вони бачать осіб чоловічої статі, як чітко написано в постанові "віком від 18 до 60 років", в яких вони зобов'язані перевірити документи. Якщо на вулиці чи в іншому громадському місці, де група працює, є більша кількість людей якогось одного віку чи одного соціального статусу, група оповіщення не може вибірково обирати, в кого перевіряти документи, а в кого ні", — підсумувала Наталія Кіндратів.

Нагадаємо, під час воєнного стану за порушення військового обліку ТЦК та СП можуть виписати військовозобов'язаним чоловікам штраф у розмірі від 17 тисяч гривень до 25,5 тисячі гривень. Юрист Ірина Ан пояснила, які є законні підстави дозволяють уникнути адміністративного покарання.

Раніше член комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що 28 лютого в усіх військовозобов'язаних в Україні завершиться термін бронювання. Отримання нової броні залежатиме від того, чи відповідає підприємство, на якому працює військовозобов'язаний, певним критеріям.