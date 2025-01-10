Более полумиллиона военнообязанных мужчин в Украине оказались в розыске

Представители ТЦК и полиции проверяют документы у мужчины. Фото иллюстративное: stopcor.org

С начала полномасштабного вторжения в Украине подали в розыск более полумиллиона военнообязанных мужчин. За поиск таких граждан отвечает Нацполиция.

Об этом в интервью для KyivFM в среду, 8 января, сообщила офицер Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Наталья Киндратив.

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По словам представительницы командования Сухопутных войск, разыскать такое количество людей полицейским довольно сложно, тем более, что у них есть и другие обязанности, поэтому к этому процессу привлекают следователей и оперативные группы.

"Группы оповещения, которые работают, не идут к кому-то конкретно домой. Они не разыскивают. Они видят лиц мужского пола, как четко написано в постановлении "в возрасте от 18 до 60 лет", у которых они обязаны проверить документы. Если на улице или в другом общественном месте, где группа работает, есть большее количество людей какого-то одного возраста или одного социального статуса, группа оповещения не может выборочно выбирать, у кого проверять документы, а у кого нет", — подытожила Наталья Киндратив.

Напомним, во время военного положения за нарушение воинского учета ТЦК и СП могут выписать военнообязанным мужчинам штраф в размере от 17 тысяч гривен до 25,5 тысячи гривен. Юрист Ирина Ан объяснила, какие есть законные основания позволяют избежать административного наказания.

Ранее член комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что 28 февраля у всех военнообязанных в Украине завершится срок бронирования. Получение новой брони будет зависеть от того, соответствует ли предприятие, на котором работает военнообязанный, определенным критериям.