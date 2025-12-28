Відео
Головна ТЦК В Україні пропонують створити сільські ТЦК — реакція нардепа

В Україні пропонують створити сільські ТЦК — реакція нардепа

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 17:42
Створення ТЦК в селах — нардеп розʼяснив законопроєкт
ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні пропонують створити селищні та сільські територіальні центри комплектування. Хочуть, аби вони отримали повноваження, аналогічні до районних та міських. 

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради України, ініціатором якого є премʼєр Юлія Свириденко.

Селищні та сільські ТЦК

Законопроєкт №14320 передбачає спрощення процедур військового обліку, завдяки чому мешканцям сіл та селищ більше не доведеться виїжджати до районних центрів.

Законопроєкт наразі надано для ознайомлення.

null
Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Реакція нардепа

Народний депутат України Олександр Федієнко відреагував на законопроєкт. 

"Законопроєкт є логічною відповіддю на каскадні управлінські проблеми, що виникли через поєднання адмінреформи та умов війни. Він не розширює мобілізаційні обов’язки громадян, а перерозподіляє повноваження всередині системи, роблячи її більш життєздатною в умовах воєнного стану", — наголосив він.

За його словами, законопроєкт не передбачає створення ТЦК в кожному населеному пункті.

Наразі є районні та міські ТЦК, при яких існують відокремлені відділи у менших населених пунктах. Однак вони не мали юридичних повноважень і багато рішень не могли приймати самостійно. Українцям не доведеться їхати у районних центр для розвʼязання базових питань.

"Але, на мій погляд, тут є корупційні ризики які можуть бути на місцях. Законопроєкт ще не потрапив до профільного комітету, і профільний комітет з ним ще не працював", — додав Федієнко.

null
Допис Федієнка. Фото: скриншот

Нагадаємо, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, скільки зафіксовано випадків неправомірних дій ТЦК.

Раніше адвокат Владислав Дерій розповів, що якщо громадянин, який підлягає військовому обліку, порушив правила понад рік тому, він може анулювати це порушення та пов’язане з ним покарання.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
