Створення ТЦК в селах — нардеп розʼяснив законопроєкт

ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні пропонують створити селищні та сільські територіальні центри комплектування. Хочуть, аби вони отримали повноваження, аналогічні до районних та міських.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради України, ініціатором якого є премʼєр Юлія Свириденко.

Селищні та сільські ТЦК

Законопроєкт №14320 передбачає спрощення процедур військового обліку, завдяки чому мешканцям сіл та селищ більше не доведеться виїжджати до районних центрів.

Законопроєкт наразі надано для ознайомлення.

Картка законопроєкту. Фото: скриншот

Реакція нардепа

Народний депутат України Олександр Федієнко відреагував на законопроєкт.

"Законопроєкт є логічною відповіддю на каскадні управлінські проблеми, що виникли через поєднання адмінреформи та умов війни. Він не розширює мобілізаційні обов’язки громадян, а перерозподіляє повноваження всередині системи, роблячи її більш життєздатною в умовах воєнного стану", — наголосив він.

За його словами, законопроєкт не передбачає створення ТЦК в кожному населеному пункті.

Наразі є районні та міські ТЦК, при яких існують відокремлені відділи у менших населених пунктах. Однак вони не мали юридичних повноважень і багато рішень не могли приймати самостійно. Українцям не доведеться їхати у районних центр для розвʼязання базових питань.

"Але, на мій погляд, тут є корупційні ризики які можуть бути на місцях. Законопроєкт ще не потрапив до профільного комітету, і профільний комітет з ним ще не працював", — додав Федієнко.

Допис Федієнка. Фото: скриншот

