Создание ТЦК в селах — нардеп разъяснил законопроект

ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине предлагают создать поселковые и сельские территориальные центры комплектования. Хотят, чтобы они получили полномочия, аналогичные районным и городским.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады Украины, инициатором которого является премьер Юлия Свириденко.

Поселковые и сельские ТЦК

Законопроект №14320 предусматривает упрощение процедур воинского учета, благодаря чему жителям сел и поселков больше не придется выезжать в районные центры.

Законопроект пока предоставлен для ознакомления.

Карточка законопроекта. Фото: скриншот

Реакция нардепа

Народный депутат Украины Александр Федиенко отреагировал на законопроект.

"Законопроект является логичным ответом на каскадные управленческие проблемы, возникшие из-за сочетания админреформы и условий войны. Он не расширяет мобилизационные обязанности граждан, а перераспределяет полномочия внутри системы, делая ее более жизнеспособной в условиях военного положения", — подчеркнул он.

По его словам, законопроект не предусматривает создание ТЦК в каждом населенном пункте.

Сейчас есть районные и городские ТЦК, при которых существуют обособленные отделы в меньших населенных пунктах. Однако они не имели юридических полномочий и многие решения не могли принимать самостоятельно. Украинцам не придется ехать в районные центры для решения базовых вопросов.

"Но, на мой взгляд, здесь есть коррупционные риски, которые могут быть на местах. Законопроект еще не попал в профильный комитет, и профильный комитет с ним еще не работал", — добавил Федиенко.

Пост Федиенко. Фото: скриншот

Напомним, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, сколько зафиксировано случаев неправомерных действий ТЦК.

Ранее адвокат Владислав Дерий рассказал, что если гражданин, подлежащий воинскому учету, нарушил правила более года назад, он может аннулировать это нарушение и связанное с ним наказание.