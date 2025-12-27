Видео
Главная ТЦК Буданов назвал процент случаев неправомерных действий ТЦК

Буданов назвал процент случаев неправомерных действий ТЦК

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 17:53
Принудительная мобилизация в Украине — Буданов высказался
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал, сколько зафиксировано случаев, когда представители территориальных центров комплектования силой кого-то затягивали. По его словам, речь идет о менее чем 1%.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью "Суспільному" в субботу, 27 декабря.

Принудительная мобилизация в Украине

"Мы можем с вами только констатировать, что наш эфир переполнен, скажем так, ужасными историями о том, как ТЦК кого-то насильно затягивает, как кто-то там уже начавшиеся истории избивает работников ТЦК. Это все точно не в плюс для мобилизации", — заявил Буданов.

Он сообщил, что Россия использует каждый такой случай, чтобы транслировать пропагандистские нарративы.

"Я с вами согласен, что случаев, когда ТЦКшники силой затянули кого-то или, наоборот, группа молодых людей избила ТЦКшников — среди общего количества людей, которые проходят через все это, меньше процента будет", — говорит начальник ГУР.

В то же время это "меньше одного процента" так эффективно транслируют, что кажется будто это повсюду так.

Напомним, Буданов заявил, что Украина самостоятельно разрушила мобилизацию. По его словам, речь идет о проигранной медийной кампании.

А 24 декабря на Ровенщине на представителей ТЦК напали с ломом. В результате инцидента есть травмированный.

Украина Кирилл Буданов мобилизация ГУР ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
