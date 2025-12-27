Буданов назвав відсоток випадків неправомірних дій ТЦК

Термінова новина

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав, скільки зафіксовано випадків, коли представники територіальних центрім комлектування силою когось затягували. За його словами, йдеться про менше ніж 1%.

Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю "Суспільному" у суботу, 27 грудня.

Новина доповнюється...