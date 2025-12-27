Відео
Буданов назвав відсоток випадків неправомірних дій ТЦК

Дата публікації: 27 грудня 2025 17:53
Буданов назвав відсоток випадків неправомірних дій ТЦК
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав, скільки зафіксовано випадків, коли представники територіальних центрім комлектування силою когось затягували. За його словами, йдеться про менше ніж 1%.

Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю "Суспільному" у суботу, 27 грудня.

Примусова мобілізація в Україні

Новина доповнюється...

Кирило Буданов мобілізація ГУР ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
