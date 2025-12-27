Буданов назвав відсоток випадків неправомірних дій ТЦК
Дата публікації: 27 грудня 2025 17:53
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав, скільки зафіксовано випадків, коли представники територіальних центрім комлектування силою когось затягували. За його словами, йдеться про менше ніж 1%.
Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю "Суспільному" у суботу, 27 грудня.
