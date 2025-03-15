У Полтавській області чоловіки покалічились щоб не йти на війну

Надання медичної допомоги. Фото ілюстративне: Полтавський ТЦК та СП

У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зафіксовано два випадки спроби покінчити життя самогубством серед військовозобов'язаних. Таким чином вони хотіли ухилитися від військової служби.

Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

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За інформацією Полтавського обласного ТЦК, 14 березня близько 15:00 години 25-річний чоловік, дізнавшись, що його визнано придатним до військової служби, демонстративно почав дряпати собі руки ключами. Вже через три години 32-річний військовозобов’язаний повторив подібні дії, скориставшись уламком розбитої пляшки.

Обом чоловікам на місці надали первинну медичну допомогу лікарі військово-лікарської комісії. Швидка, що прибула на виклик, підтвердила відсутність загрози їхньому життю, проте через їхні заяви про можливий суїцид вони були доправлені до психіатричного відділення.

Попри те, що подібні випадки іноді трактують як спроби самогубства, у Полтавському ТЦК вважають їх свідомим ухиленням від військової служби. Командування наголошує, що обидва чоловіки вже пройшли військово-лікарську комісію, були визнані придатними до служби, у тому числі психіатром, і на момент інциденту офіційно перебували у статусі військовослужбовців.

Коментар Полтавського ОТЦК та СП щодо спроб самогубства. Фото: скриншот

"Попри те, що ці ганебні вчинки боягузства і самоушкодження набувають поширення в медіа як "спроба суїциду", командування Полтавського обласного ТЦК та СП розглядає їх саме як спробу ухилення від військової служби. Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров'я, розуміючи що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть мови бути не може", — прокоментували інцидент в Полтавському ОТЦК та СП.

Крім того, у відомстві зазначили, що за статтею 409 Кримінального кодексу України, ухилення від військової служби шляхом самокалічення в умовах воєнного стану карається позбавленням волі від 5 до 10 років. Відповідні матеріали передані правоохоронним органам для подальшого розгляду.

Нагадаємо, нещодавно волонтерка з Харкова звинуватила начальника Лозівського районного ТЦК у побитті та погрозах.

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