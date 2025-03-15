В Полтавской области мужчины покалечились чтобы не идти на войну

Оказание медицинской помощи. Фото иллюстративное: Полтавский ТЦК и СП

В Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки зафиксировано два случая попытки покончить жизнь самоубийством среди военнообязанных. Таким образом они хотели уклониться от военной службы.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавского областного ТЦК и СП.

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По информации Полтавского областного ТЦК, 14 марта около 15:00 часов 25-летний мужчина, узнав, что он признан годным к военной службе, демонстративно начал царапать себе руки ключами. Уже через три часа 32-летний военнообязанный повторил подобные действия, воспользовавшись осколком разбитой бутылки.

Обоим мужчинам на месте оказали первичную медицинскую помощь врачи военно-врачебной комиссии. Скорая, прибывшая на вызов, подтвердила отсутствие угрозы их жизни, однако из-за их заявлений о возможном суициде они были доставлены в психиатрическое отделение.

Несмотря на то, что подобные случаи иногда трактуют как попытки самоубийства, в Полтавском ТЦК считают их сознательным уклонением от военной службы. Командование отмечает, что оба мужчины уже прошли военно-врачебную комиссию, были признаны годными к службе, в том числе психиатром, и на момент инцидента официально находились в статусе военнослужащих.

Комментарий Полтавского ОТЦК и СП относительно попыток самоубийства. Фото: скриншот

"Несмотря на то, что эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как "попытка суицида", командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их именно как попытку уклонения от военной службы. Ведь в обоих случаях это проводилось демонстративно, на глазах у свидетелей, без всякой угрозы для жизни или здоровья, понимая что присутствующие рядом врачи успеют оказать необходимую помощь. Поэтому ни о какой попытке лишить себя жизни даже речи быть не может", — прокомментировали инцидент в Полтавском ОТЦК и СП.

Кроме того, в ведомстве отметили, что по статье 409 Уголовного кодекса Украины, уклонение от военной службы путем самокалечения в условиях военного положения наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет. Соответствующие материалы переданы правоохранительным органам для дальнейшего рассмотрения.

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