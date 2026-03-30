Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В "Резерв+" можливо виправити помилку з даними про особу

В "Резерв+" можливо виправити помилку з даними про особу

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 06:55
В "Резерв+" можливо виправити помилку з даними про особу
Додаток Резерв+. Фото: Новини.LIVE

З 1 квітня мобілізаційні процеси будуть цифровізовані — людям надсилатимуть електронні повістки, отримати відстрочку можна буде онлайн тощо. У свою чергу держава має гарантувати безперебійну роботу електронного кабінету військовозобовʼязаного. 

Що робити, якщо система "ляже", Новини.LIVE розповіла адвокат, керуючий Адвокатським  бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Анна Даніель.

Якщо не працює "Резерв+" — що робити

Кабінет міністрів ще у травні 2024 року запровадив форму електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Постанова прямо зазначає, що  е-ВОД у форматі QR-коду (у застосунку або роздрукований) має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток. 

"Це ваша головна відповідь на питання що робити, якщо система ляже — мати згенерований PDF. Якщо система "лягла", основним документом стає PDF-версія військово-облікового документа з QR-кодом, завантажена заздалегідь. Юридично вона має таку ж силу, як і запис у застосунку. Рекомендується завжди мати при собі або роздруківку, або скриншот останнього оновлення", – пояснила адвокат. 

Також вона додала, що Міноборони впроваджує "автономний режим" перевірки, де поліція та ТЦК можуть зчитати QR-код навіть за тимчасової відсутності зв’язку з центральною базою (через кешовані дані).

"Якщо в цифровому варіанті невірні дані, громадянин має право подати заявку на виправлення через сам застосунок ("Виправити дані онлайн")", – додала адвокат. 

Раніше Новини.LIVE  писали, як можна оформити відстрочку через "Резерв+". Це можна зробити навіть за наявності штрафу. Але в деяких випадках все ж доведеться нести документи в ЦНАП. 

Також ми повідомляли про те, що у "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки. Він доступний для батьків дітей з інвалідністю. Вони можуть оформити відстрочку онлайн через додаток. 

мобілізація повістки ТЦК та СП Резерв+
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації