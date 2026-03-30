В "Резерв+" можливо виправити помилку з даними про особу

Додаток Резерв+.

З 1 квітня мобілізаційні процеси будуть цифровізовані — людям надсилатимуть електронні повістки, отримати відстрочку можна буде онлайн тощо. У свою чергу держава має гарантувати безперебійну роботу електронного кабінету військовозобовʼязаного.

Що робити, якщо система "ляже", Новини.LIVE розповіла адвокат, керуючий Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Анна Даніель.

Якщо не працює "Резерв+" — що робити

Кабінет міністрів ще у травні 2024 року запровадив форму електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Постанова прямо зазначає, що е-ВОД у форматі QR-коду (у застосунку або роздрукований) має таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток.

"Це ваша головна відповідь на питання що робити, якщо система ляже — мати згенерований PDF. Якщо система "лягла", основним документом стає PDF-версія військово-облікового документа з QR-кодом, завантажена заздалегідь. Юридично вона має таку ж силу, як і запис у застосунку. Рекомендується завжди мати при собі або роздруківку, або скриншот останнього оновлення", – пояснила адвокат.

Також вона додала, що Міноборони впроваджує "автономний режим" перевірки, де поліція та ТЦК можуть зчитати QR-код навіть за тимчасової відсутності зв’язку з центральною базою (через кешовані дані).

"Якщо в цифровому варіанті невірні дані, громадянин має право подати заявку на виправлення через сам застосунок ("Виправити дані онлайн")", – додала адвокат.

