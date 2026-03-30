Видео

Главная ТЦК В "Резерв+" возможно исправить ошибку с данными о личности

В "Резерв+" возможно исправить ошибку с данными о личности

Дата публикации 30 марта 2026 06:55
В "Резерв+" возможно исправить ошибку с данными о личности
Приложение Резерв+. Фото: Новости.LIVE

С 1 апреля мобилизационные процессы будут цифровизированы — людям будут присылать электронные повестки, получить отсрочку можно будет онлайн и тому подобное. В свою очередь государство должно гарантировать бесперебойную работу электронного кабинета военнообязанного.

Что делать, если система "ляжет", Новини.LIVE рассказала адвокат, управляющий Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль.

Если не работает "Резерв+" — что делать

Кабинет министров еще в мае 2024 года ввел форму электронного военно-учетного документа (е-ВУД). Постановление прямо отмечает, что е-ВУД в формате QR-кода (в приложении или распечатанный) имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет.

"Это ваш главный ответ на вопрос что делать, если система ляжет — иметь сгенерированный PDF. Если система "легла", основным документом становится PDF-версия военно-учетного документа с QR-кодом, загруженная заранее. Юридически она имеет такую же силу, как и запись в приложении. Рекомендуется всегда иметь при себе или распечатку, или скриншот последнего обновления", —пояснила адвокат.

Также она добавила, что Минобороны внедряет "автономный режим" проверки, где полиция и ТЦК могут считать QR-код даже при временном отсутствии связи с центральной базой (через кэшированные данные).

"Если в цифровом варианте неверные данные, гражданин имеет право подать заявку на исправление через само приложение ("Исправить данные онлайн")", — добавила адвокат.

Ранее Новини.LIVE  писали, как можно оформить отсрочку через "Резерв+". Это можно сделать даже при наличии штрафа. Но в некоторых случаях все-таки придется нести документы в ЦНАП.

Также мы сообщали о том, что у "Резерв+" появился новый тип отсрочки. Он доступен для родителей детей с инвалидностью. Они могут оформить отсрочку онлайн через приложение.

Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
